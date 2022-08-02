Sinop’ta ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Sinop’ta ters dönen araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Boyabat ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halindeki 17 HL 915 plakalı Z.O. hakimiyetindeki otomobil, önüne çıkan traktöre çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Ö.T. ters dönen otomobilde sıkıştı. Boyabat itfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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