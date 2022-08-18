Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu

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Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), (DHA)SİNOP'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunan Gülten İnan´ın (52), yakındaki gölette cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili savcılık çok yönlü soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı Koçak köyünde dün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnal için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnal´ın cansız bedenine ulaştı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Boyabat Esra AKSU

2022-08-18 14:19:59



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