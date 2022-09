Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük (2)

ANAOKULU AÇILIŞINA KATILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Mukaddes Gürün Türk Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere bütün vatan şehitleri ile gurur duyuyoruz. Bazı kendini bilmezler geçmişimizi inkar etmemizi istiyor. Kimse bizden geçmişimizi inkar etmemizi istemesin. Anadolu topraklarının mührünü Sultan Alparslan vurdu. 1071'den beri bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Bundan sonra da nice bin yıllarda da birlikte aynı şekilde yaşayacağız. Ekmek, su, yiyecek ihtiyaçtır ama bayrak, devlet, toprak vazgeçilmezdir. Onun için FETÖ belasıyla, bölücü terör örgütüyle amansız mücadelemiz içeride ve dışarıda ülkemize kem gözle bakan emperyal güçlere karşı da 85 milyon olarak gerekli mücadeleyi her zaman vereceğiz" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede küresel anlamda yaptığı girişimler sonucu enerji güvenliği konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Yıldırım, "Etrafımızda zor bir coğrafya var. Ukrayna, Rusya anlaşmazlığı, Ortadoğu ve son 40 yılımızı alan terörle mücadele. Terörle mücadelede elhamdülillah yurt içinde güvenliği tam anlamıyla sağladık. Bugün Türkiye'nin gidilemeyen hiçbir yeri yok. Dağları, ovalarına, vadilerine vatandaş sürüsünü de çıkarıyor, yaylacılık da yapıyor, her türlü faaliyeti gerçekleştirebiliyor. 20 yıl çalışırken hep şunu söyledik. Yolları böleriz ama Türkiye´yi böldürtmeyiz. Onun için de doğudan batıya, kuzeyden, güneye her tarafı bölünmüş yollarla donattık, 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Böyle bir rekor dünyada yok" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasının ardından kurdele keserek anaokulunun açılışı gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-09-14 18:45:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.