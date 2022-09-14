Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük (2)

DHA

Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük (2)


ANAOKULU AÇILIŞINA KATILDI
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Mukaddes Gürün Türk Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere bütün vatan şehitleri ile gurur duyuyoruz. Bazı kendini bilmezler geçmişimizi inkar etmemizi istiyor. Kimse bizden geçmişimizi inkar etmemizi istemesin. Anadolu topraklarının mührünü Sultan Alparslan vurdu. 1071'den beri bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Bundan sonra da nice bin yıllarda da birlikte aynı şekilde yaşayacağız. Ekmek, su, yiyecek ihtiyaçtır ama bayrak, devlet, toprak vazgeçilmezdir. Onun için FETÖ belasıyla, bölücü terör örgütüyle amansız mücadelemiz içeride ve dışarıda ülkemize kem gözle bakan emperyal güçlere karşı da 85 milyon olarak gerekli mücadeleyi her zaman vereceğiz" dedi.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede küresel anlamda yaptığı girişimler sonucu enerji güvenliği konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Yıldırım, "Etrafımızda zor bir coğrafya var. Ukrayna, Rusya anlaşmazlığı, Ortadoğu ve son 40 yılımızı alan terörle mücadele. Terörle mücadelede elhamdülillah yurt içinde güvenliği tam anlamıyla sağladık. Bugün Türkiye'nin gidilemeyen hiçbir yeri yok. Dağları, ovalarına, vadilerine vatandaş sürüsünü de çıkarıyor, yaylacılık da yapıyor, her türlü faaliyeti gerçekleştirebiliyor. 20 yıl çalışırken hep şunu söyledik. Yolları böleriz ama Türkiye´yi böldürtmeyiz. Onun için de doğudan batıya, kuzeyden, güneye her tarafı bölünmüş yollarla donattık, 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Böyle bir rekor dünyada yok" diye konuştu.
Yıldırım, konuşmasının ardından kurdele keserek anaokulunun açılışı gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-09-14 18:45:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Durağan ve Saraydüzü'nde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Durağan ...
Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta ...
Tarihi değirmenin taşları 150 yıldır dönüyor
YEREL HABERLER Tarihi değirmenin taşları 150 yıldır dönüyor
Sinop'ta merdivenden düşen çocuk yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sinop'ta merdivenden düşen çocuk yaşamını yitirdi
Karadeniz'de avlanan 1 kilogramlık palamutlar 35 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de avlanan 1 kilogramlık palamutlar 35 ...
Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Sinop'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.