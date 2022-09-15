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Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

DHA

Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada


Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, park halindeki minibüse çarpan otomobildeki sürücü Furkan Çalışkan (23), hayatını kaybetti. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sinop yönüne giden Furkan Çalışkan'ın kullandığı 57 ABB 610 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halindeki 57 D 0036 minibüse çarptı. Sürücü Çalışkan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cansız bedeni, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU
2022-09-15 14:31:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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