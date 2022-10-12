Sinop'ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, 5 katlı binanın temelinde, bitişiğindeki inşaat çalışmaları nedeniyle kayma meydana gelirken, 8 kişinin oturduğu apartman tahliye edildi.

İncedayı Mahallesi'nde arsa üzerindeki inşaat çalışmaları nedeniyle bitişiğindeki 5 katlı binanın temelinde kayma oldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. 3 dairesinde 8 kişinin oturduğu 5 katlı apartman, tahliye edildi. Vinçle destek verilen bina için geçici temel sağlamlaştırma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-10-12 14:02:53



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