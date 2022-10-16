Temeli kayan 5 katlı apartmana kontrollü yıkım

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Esra AKSU/SİNOP,(DHA)SİNOP´ta duvarlarında çatlaklar oluşup, temelinde kayma tespit edilerek boşaltılan 5 katlı apartman, çevresinde önlemler alınarak iş makinesiyle yıkıldı.

Kent merkezi İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldiği, duvarlarında da çatlar olduğu tespit edildi. Binada oturanlar misafirhaneye yerleştirildi. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Riskli yapı, iş makinesiyle yıkıldı. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-10-16 11:05:25



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