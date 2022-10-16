Temeli kayan 5 katlı apartmana kontrollü yıkım

Esra AKSU/SİNOP,(DHA)SİNOP´ta duvarlarında çatlaklar oluşup, temelinde kayma tespit edilerek boşaltılan 5 katlı apartman, çevresinde önlemler alınarak iş makinesiyle yıkıldı.
Kent merkezi İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta yer alan 5 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldiği, duvarlarında da çatlar olduğu tespit edildi. Binada oturanlar misafirhaneye yerleştirildi. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Riskli yapı, iş makinesiyle yıkıldı. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-10-16 11:05:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.