Otomobil önce yaya ardından da müzenin demir kapısına çarptı: 2 ölü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil kaldırımda yürüyen Beyhan Büyük'e, ardından da arkeoloji müzesinin demir kapısına çarptı. Yaralanan sürücü Ramazan Yazıcı ile Beyhan Büyük, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Okullar Caddesi´nde meydana geldi. Ramazan Yazıcı´nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 57 AAU 276 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Beyhan Büyük'e, ardından da arkeoloji müzesinin demir kapısına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan Yazıcı ile Büyük, Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da kurtarılamadı.
Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-10-27 17:09:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.