10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyonda ölü bulundu

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, 1 gündür haber alınamayan İzzet Gökhan (45), pansiyon odasında ölü bulundu. Gökhan'ın, 10 yıl önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği belirtildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Meydankapı Mahallesi´ndeki pansiyonda meydana geldi. Hakkındaki idari soruşturma nedeniyle 10 yıl önce polislikten ihraç edilen ve ailesince 1 gündür aranan İzzet Gökhan´ın, Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyona giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Gökhan´ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese çağırıldı. Gökhan´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Gökhan´ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip, öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-11-02 17:23:47



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