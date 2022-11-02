10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyonda ölü bulundu

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, 1 gündür haber alınamayan İzzet Gökhan (45), pansiyon odasında ölü bulundu. Gökhan'ın, 10 yıl önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği belirtildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Meydankapı Mahallesi´ndeki pansiyonda meydana geldi. Hakkındaki idari soruşturma nedeniyle 10 yıl önce polislikten ihraç edilen ve ailesince 1 gündür aranan İzzet Gökhan´ın, Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyona giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Gökhan´ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese çağırıldı. Gökhan´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Gökhan´ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip, öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-11-02 17:23:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.