Janndarma ekiplerinin Sinop merkezli İstanbul ve Kocaeli illerindeki eş zamanlı operasyonunda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 952 adet tabanca fişeği, 28 adet şarjör, 11 adet av tüfeği, 725 adet av tüfeği fişeği 8 adet bıçak, çok sayıda silah yedek parçası ve suçtan elde edilen 12 bin 465 TL nakit para ile 100 Euro ele geçirildi.