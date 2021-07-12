AA

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğrafların yanı sıra kentte görev yapan yerel medya temsilcilerince çekilen fotoğraflar yer aldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, serginin açılışında, aziz Türk milletinin yazdığı şanlı destanı ve yaşananları asla unutturmayacaklarını söyledi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi milletin iradesine, milletin kendisine, demokrasisine, seçilmiş Cumhurbaşkanına ve hükümetine hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Tarihi boyunca, kanıyla, canıyla, yüksek cesareti ve kahramanlıklarıyla, içeride ve dışarıda hiçbir düşmana fırsat vermeyen aziz milletimiz, bu hain darbe girişimine de aynı cesaret ve kahramanlıkla geçit vermemiştir. Milletimiz o gece, hem tüm dünyaya demokrasinin nasıl savunulacağını göstermiş hem de bu toprakların hiçbir güç tarafından zapt edilemeyeceğini, baskıyla şekillendirilemeyeceğini, hiçbir hain planın veya onların maşalarının karşısında boyun eğmeyeceğini, kanı ve canı pahasına büyük bir destan yazarak göstermiştir."

Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve diğer ilgililer katıldı.