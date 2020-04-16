Sinop'ta 88 yaşındaki hasta koronavirüsü yenmeyi başardı

AA

Yüksek ateş şikayetiyle 29 gün önce Sinop Atatürk Devlet Hastanesine başvuran yaşlı adam, yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Aynı zamanda kentte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ilk hasta olan yaşlı adam, yapılan tedaviye olumlu yanıt verdi.

İyileşen hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Uzun süren tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan doktor ve hemşirelere teşekkür eden yaşlı adam, "Yaşım itibarıyla zorlu bir süreç yaşadık. Allah'a şükürler olsun, doktor ve hemşirelerimizin desteğiyle sağlığımıza kavuştuk. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.