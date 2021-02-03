Sinop'ta ağlar istavrit ve mezgit için denize bırakılıyor

AA

Sinop açıklarında ağlarını istavrit ve mezgit için denize bırakan balıkçılar, bir yandan 7 Şubat'ta başlayacak hamsi avı serbestliğini bekliyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, hamsi avının yasak olduğu dönemde mezgit, istavrit, barbunya ve zargana gibi balıkların avlanmasına devam edildiğini söyledi.

Balıkçıların ağlarını denize bırakarak nasiplerini beklediğini vurgulayan Tuncer, "Az çok demeden balıkçılarımız avlanmaya devam ediyor. Bu balık türleri çok miktarlarda avlanmıyor. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte başka seçenek yok." dedi.

Hamsi avı serbestliğiyle bölgede yoğun bir avcılık beklediklerini dile getiren Tuncer, tezgahlarda tekrar bol hamsi olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.