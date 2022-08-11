Sinop'ta korkutan orman yangını 0:00 / 0:00

İHA

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken alevlerin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Gerze'ye bağlı İdemli mevkiinde dün saat 22.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olaya önce Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının giderek büyümesiyle Sinop Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları takviye ekipler sevk ederken, Sinop Emniyeti ise TOMA ile çalışmalara katıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun bölgedeki çalışmaları inceledi.

Yangının kontrol altına alındığını duyuran Milletvekili Maviş, bölgedeki diğer ilçelerden gelen takviye ekiplerin hızla müdahale ettiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Maviş, “Tedirgin olacak bir durum kalmamış görünüyor. Yangın, çok geniş çaplı olmayan bir alanda kısa sürede kontrol altına alınmış. Ekiplerimiz alanın içerisinde çalışıyorlar, şu anda endişe edilecek bir durum yok. Ekipler, ihtiyaç duyulan saate kadar soğutma çalışmalarını sürdürecekler” diye konuştu.

Gerze Kaymakamı Dündar ise yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade etti.