Sinop'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı
Giriş: 24.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:28
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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