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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta eski kocadan kanlı pusu!

        Sinop'ta eski kocadan kanlı pusu! Eski eşine ateş açtı, yanındaki kadını vurdu

        Sinop'ta boşandığı eşinin evinin çevresinde bekleyen eski koca silahla dehşet saçtı. Pazardan dönen eski eşine ateş açan kişi, eski eşinin yanındaki kadını vurdu. Ardından kendi kafasına sıkan kişi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:40
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        Sinop'ta eski eşine silahla ateş açan ancak onun yanındaki kadını yaralayan kişi, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

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        Olay, saat 09.30 sıralarında İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta meydana geldi.

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        Fatih Kalafat (50), boşandığı eski eşi Sinem G.'yi evinin çevresinde beklemeye başladı.

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        Bu sırada pazardan dönen eski eşini gören şahıs, saklandığı arabanın arkasından ona ateş etti. Kurşunlardan biri eski eşinin yanında bulunan Ö.S.'ye denk geldi.

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        Bacağına kurşun isabet eden kadın yere yığılırken, Fatih Kalafat daha sonra silahıyla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #sinop haberleri
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