Sinop'ta fabrikada çıkan yangında üç traktör yandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir tuğla fabrikasında çıkan yangında, üç traktör yanarak kullanılamaz hale geldi
İlçeye merkezi Karacaören mevkisinde faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada bulunan üç traktör tamamen yandı.
Emniyet ekiplerince fabrikada incelemelerde bulunuldu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.