Sinop'ta koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla taburcu oldu

AA

Sağlık Bakanlığınca bir görev için Hatay iline gönderilen Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Hülya Ünal, görev dönüşü 14 gün karantinaya alındı. Bu süre zarfında yapılan test sonuçları pozitif çıkan Ünal, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gün süren tedavinin ardından Ünal, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan "Evde kal" çağrılarına uymaları istedi.

Hastalık sürecinde ailesi ve işinden uzak kaldığını anlatan Ünal, "Bir odada 20 gün kalmaktansa evde 20 gün kalmak daha iyidir. Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsınlar. Biz sağlık çalışanları elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu hastalık bize de bulaşabiliyor. Evlerde kalırsak en kısa sürede virüsü atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Ünal, tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan mesai arkadaşlarını teşekkür etti.