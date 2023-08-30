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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta motosiklet kaldırıma çarptı: Yabancı uyruklu sürücü öldü

        Sinop'ta motosiklet kaldırıma çarptı: Yabancı uyruklu sürücü öldü

        Sinop Gerze'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 01:15 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:16
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        Motosiklet kaldırıma çarptı: Yabancı uyruklu sürücü öldü
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        Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Almanya vatandaşı Wassen Rudolf'un kullandığı yabancı plakalı motosiklet, Çevre Yolu Gerze Viyadüğü kavşağında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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