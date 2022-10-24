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Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu
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Sinop'ta husumetli kavgasında muhtar ağır yaralandı, oğlu kurtarılamadı

Sinop'ta, sokakta karşılaşan husumetlilerin tartışması cinayetle sonlandı. N.K. adlı kişi, çıkan kavgada muhtar Hasan Demirel ile oğluna kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Demirel hayatını kaybederken, muhtarın durumunun ağır olduğu öğrenildi

Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu
Sinop'ta muhtar baba ile oğlu silahla vuruldu
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DHA

Sinop'ta, husumetli kavgasında vurulan muhtar babası Hasan Demirel (58) ağır yaralanırken, oğlu Ercan Demirel (34) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Şeyhhüseyin köyü muhtarı Hasan Demirel ile oğlu Ercan Demirel, husumetlileri N.K. karşılaşınca tartışma başladı. Çıkan kavgada N.K., tabanca ile baba ve oğluna ateş edip, kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ercan Demirel hayatını kaybetti. Hasan Demirel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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