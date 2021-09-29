Sinop'ta üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i KYK yurtlarına yerleştirildi

AA

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, 2002 yılında, Sinop'taki KYK yurtlarının sadece 120 öğrenciye hizmet verebildiğini belirtti.

Bu yıl itibarıyla bu rakamın 5 bin 223'e yükseldiğini vurgulayan Maviş, "Bugün itibarıyla Sinop'ta üniversitede okuyan kardeşlerimizin yüzde 70'i KYK bünyesindeki yurtlarımıza yerleşti. Bu rakamın yüzde 100'e ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na gençlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.