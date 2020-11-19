Sinop'ta valinin adını kullanarak dolandırıcılık

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu'nun adını kullanarak "Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sinop Atatürk Devlet Hastanesine cihaz alacağız" iddiasıyla iş adamlarından para talep ederek dolandırıcılık suçunun işlendiğinin belirlendiği duyuruldu.

Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer ilgililerin hayırsever iş adamlarından kesinlikle böyle bir talebinin olmadığı vurgulanan açıklamada, konunun Valiliğe intikal etmesinin ardından ivedilikle gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sinop Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Sinop Valiliği ve Sinop Valisi Sayın Erol Karaömeroğlu'nun adını kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için kolluk güçlerimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın bu gibi taleplere kesinlikle itibar etmemeleri ve ivedi şekilde kolluk güçlerimize ihbarda bulunmaları gerekmektedir."