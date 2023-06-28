Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımlarla son yıllarda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop 'un tabiat parkları, bu yaz sezonunda da huzur ve sessizlik arayanların adresi olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, Sinop'un 7 tabiat parkı ve 2 tabiat anıtına sahip bir kent olduğunu söyledi.

Her yaz döneminde doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası olan kentin tabiat parkları ve korunan alanlarında bu yaz yine ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Bünyesinde denizle ormanı bileştiren Hamsilos'un yanı sıra Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akgöl ve Çatak Kanyonu gibi tabiat parklarını barındıran Sinop, Sorgun Şelaleleri, Sarıkum ve İnaltı Mağarası gibi korunan alanlarıyla da bölgesinde ön plana çıkıyor.

Bunlar arasında özellikle Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin ziyaretçi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Çatalçam, diğer alanların da aynı ziyaretçi kapasitelerine ulaşabilmesi için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Gerze ilçesindeki Sorgun Şelaleleri'nin adeta saklı bir cennet olduğunu vurgulayan Çatalçam, buranın da bir cazibe merkezi haline gelmesini arzu ettiklerini söyledi.