Çatalçam, Sinop'un doğa harikalarına ilginin her geçen yıl arttığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de Sorgun Şelaleleri. Burada yürüyüş platformlarını yerine getirdik. Yine 2023 yılında şelale güzergahında yürüyüş yolları ve seyir terasları yapacağız. Böylelikle ziyaretçilerin buradaki saklı cenneti görmelerini istiyoruz. Aynı bölgede tescilli bir su değirmenimiz var. Onu da restore edeceğiz. Dere üzerine yapacağımız asma köprüyle burayı yıl sonuna kadar ziyarete açmayı planlıyoruz. Hamsilos, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, İnaltı Mağarası, Akgöl ve Topalçam tabiat parklarımızdaki yatırımlarımız da devam ediyor."