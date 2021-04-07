Sinop ve Samsun'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Sinop Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Şahin ve beraberindekiler, Vali Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Şahin ve emniyet personeli, şehit mezarlarına da ziyarette bulunup dua edip ve çiçek bıraktı.

- Samsun​​​​​​​

Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ile emniyet personeli, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Urhal, ziyaretinde Dağlı'ya "emniyet ve asayiş" konulu kitabı hediye etti.

Vali Dağlı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliklerinin sağlanmasının yanı sıra koronavirüsle mücadelede mesai mefhumu gözetmeden çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, şehit polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.