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        Haberler Gündem Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:05
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ve Erfelek ilçelerinde 2 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 tabanca, 2 define arama çubuğu, dedektör, kılıç, 16 muhtelif kazı malzemesi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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