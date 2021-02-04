Coronavac mutant virüse karşı da etkili 0:00 / 0:00

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Ülke genelinde Covid-19'a karşı başlatılan toplu aşılama programı Çin Biyoteknoloji Firması Sinovac'ın ürettiği inaktif aşılar ile devam ediyor.

Şu ana kadar Türkiye, 50 milyonluk tedarik anlaşmasının bir parçası olarak Çin'den üç ayrı sevkiyatla 13.5 milyon aşı aldı ve aşılama programının başladığı 14 Ocak'tan bu yana 2.2 milyonun üzerinde vatandaşa ilk doz aşıları yapıldı.

Xinhua'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, program planlandığı gibi ilerliyor ve halkın Sinovac aşılarına olan güveni oldukça yüksek. Türkiye'de yürütülen klinik deneyler aşının yüzde 91.25 oranında etkili olduğunu göstermişti.

Öte yandan, Brezilya'da yapılan çalışmalar, aşının ağır vakaları önlemede yüzde 100, tıbbi tedavi gerektiren hafif vakaları önlemede yüzde 78 etkili olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aşının genel etkinlik oranının ise 50.38 olduğu belirlendi.

"AŞI FARKLI KORONAVİRÜS VARYANTLARINA KARŞI DA KORUMA SAĞLIYOR"

Sinovac'ın başkanı Yin Weidong, Xinhua Haber Ajansı'na verdiği bir röportajda, aşının farklı koronavirüs varyantlarına karşı da geniş spektrumlu koruma sağladığını söyledi.

Weidong, yapılan çalışmalarda Sinovac aşısı olan gönüllülerden alınan serumun İngiltere kökenli mutant virüsü etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Aşının Güney Afrika'da tespit edilen suşa karşı koruma sağlayıp sağlamadığının da araştırıldığını ve sonuçların zamanında paylaşılacağını belirtti. Bu arada Weidong, Sinovac'ın küresel tedariği sağlayabilmek için üretimin artacağını duyurdu.

Weidong, şirketin ikinci bir üretim bandı inşa ettiğini ve bu bandın Şubat ayında faaliyete geçerek yıllık üretim kapasitesini 1 milyar doza çıkaracağını sözlerine ekledi.

Sinovac ilk Covid-19 aşı üretim hattını yıllık 500 milyon dozluk üretim kapasitesi ile geçen sene Ağustos ayında kurmuştu.

Yin Weidong, şirketin üretim kapasitesi ile verimliliğini artırmak için bazı ülkelere yarı-mamul aşı ihraç edeceğini ve ithalatçı ülkelerde yerel dolum ve paketleme hatları kurulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

"MÜMKÜN OLAN EN FAZLA SAYIDA KİŞİYİ AŞILAMAMIZ GEREKİYOR"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Yin Weidong'un son açıklamalarını ve Türkiye'de devam eden aşılama programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kocatürk, "Dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyar olduğunu düşünürsek ve hemen hemen her aşının çift doz yapılması gerektiğini düşündüğümüzde yaklaşık 16 milyar doz aşıya ihtiyaç var. Ancak elimizde o kadar aşı yok. Mevcut aşı kapasitesi yaklaşık olarak 6-7 milyar civarında. Bir de ne yazık ki parası olmadığı için aşıya istese de ulaşamayacak olan bazı ülkeler var. Özellikle de Afrika'da, Güney Amerika'nın ve Asya'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi. Yani şu anda hala aşılar virüse etkiliyken mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en fazla sayıda kişiyi aşılamamız gerekiyor ki virüs aşıdan kaçmasın. Çünkü virüs sürekli olarak mutasyon geçirecek" dedi.

"BULAŞICILIK HIZI ARTIYOR"

Kocatürk, "Sinovac firmasının aşıyı arttırma çabası çok kıymetli. Umarım Türkiye'deki aşı üretim tesislerinde de belki benzer bir çalışma yapılabilir. Neden Sinovac aşısını da üretmeye başlamayalım. Ortak bir üretim tesisi bile kurulabilir. Umarım o yönde de güzel gelişmeler olur. Mevcut bulaşıcılık hızı eğer artmazsa, nüfusun yüzde 65'ini yani 55 milyon kişiyi aşılamamız gerekecek. Ama şu anda bulaşıcılık hızı artıyor. Belki 60 milyonu, 65 milyonu aşılamamız gerekecek demek" diye konuştu.