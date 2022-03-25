Sinovac, şiddetli vakaların yüzde 97’sinden fazlasını önlüyor 0:00 / 0:00

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Hong-Kong’da yapılan gerçek hayat çalışmaları, Sinovac (CoronaVac) aşısının etkinliğini ve şiddetli vakaların yüzde 97’sinden fazlasını önlediğini ortaya koydu.

medRxiv'de 22 Mart 2022’de yayınlanan Hong Kong Üniversitesi araştırmasına göre, 3 doz Sinovac aşısı uygulandıktan sonra Hong Kong'daki Omicron dalgasının neden olduğu şiddetli veya ölümcül vakalara karşı genel aşı etkinliğinin yüzde 97'nin üzerinde olduğu tespit edildi.

20-60 YAŞ ARASINDA ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 94 ÖNLEYEBİLİR

Sonuçlar, 8 Mart’ta Omicron varyantının yaygın ana varyant olarak onaylanmasına takiben yapılan gerçek hayat data analizlerinin verilerine dayanıyor. 60 yaş üzeri kişilere yapılan hatırlatma dozu sonrası CoronaVac aşısının şiddetli/ölümcül vakalara karşı etkinliği yüzde 97.9 iken, BioNTech aşısının etkinliği yüzde 98.

CoronaVac ve BioNTech aşısının mortaliteyi önlemedeki etkinlik sırası ise yüzde 98,3 ve yüzde 98,1 olarak tespit edildi. İki doz CoronaVac aşısı olmak, 20-60 yaş arası yetişkinlerde ölüm oranlarını yüzde 94 oranında önleyebilir.

"BIONTECH İLE SINOVAC ARASINDA BELİRGİN FARKLILIKLAR YOK"

Ekim 2021 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac aşısı olan 60 yaş üzeri kişilere üçüncü doz olarak CoronaVac önerdi. Bu araştırma, üç doz CoronaVac aşısı olan 60 yaş üzerindeki kişilerde, şiddetli hastalık veya ölümün önlenmesinde iki dozdan daha fazla fayda sağladığı ve BioNTech aşısı ile kıyaslandığında belirgin farklılıklar olmadığı sonucunu destekledi.

CİDDİ ALERJİK REAKSİYONLAR ÖNLENEBİLECEK

Hong Kong'daki Omicron dalgası sırasında hastaneye kaldırılan hastalarla yapılan analiz sonuçlarına göre elde edilen bulguların, Çin ve diğer ülkelerdeki Covid stratejileri üzerinde etkileri var. Gerçek hayat çalışmalarıyla, Sinovac aşısının etkinliğinin doğrulanmış olduğu belirtilerek, ayrıca mRNA aşılarının büyük ölçekli kullanımının neden olduğu çok sayıda yüksek ateş, miyokardit ve akut alerjik reaksiyonlar gibi ciddi reaksiyonların da nispeten önlenebileceği kaydedildi.