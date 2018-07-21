Sion - Lugano rakamlar

Sion ve Lugano, 22 Temmuz 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Sion, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lugano, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 389. İddaa'da Sion kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Lugano kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sion son haftadaki Thun müsabasında 1-4 kazandı.

Lugano, Zürich karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ