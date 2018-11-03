Sion - St Gallen karşılaşma önü

Sion ve St Gallen, 04 Kasım 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 11 puanlı Sion 8. sırada bulunuyor, St Gallen 17 puana sahip ve 5. sırada. Sion son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Gallen son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 538 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sion kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.30, St Gallen sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Sion önceki hafta Thun mücadelesinde 1-4 kazandı.

St Gallen ise Lausanne Sports maçında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sion, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

St Gallen, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Gallen 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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