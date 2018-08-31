Sion - Young Boys maçı öncesi rakamlar

Sion ve Young Boys, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 6 puanlı Sion 6. sırada bulunuyor, Young Boys 15 puana sahip ve 1. sırada. Sion, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Young Boys, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 512 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sion kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Young Boys sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Sion son haftadaki Thun müsabasında 1-4 kazandı.

Young Boys ise Grasshoppers maçında 1-2 kazandı.

Sion, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Young Boys ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Young Boys, 5 gol atarken 2 gol yedi.

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