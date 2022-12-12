SİPAHİ İLK BÖLÜM KONUSU

Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım'ın geçmişi de onun peşinden gelecektir.