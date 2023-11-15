Sipay'den üye işyerlerine kampanya

Ödeme sistemleri firması Sipay, başlattığı kampanya ile üye işyerlerine nakit kazanma imkânı sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sipay’in 31 Aralık’a kadar geçerli üye işyeri kampanyasında Sipay üye işyeri olan kurumlar, tavsiye ettikleri firmanın Sipay üye işyeri bilgi forumunu doldurmasının ve başvurusunun onaylanmasını gerçekleştireceği ilk 2 bin 500 TL’lik satış cirosunu takiben 750 TL kazanıyorlar. 4 defaya kadar kazanım sağlanabilen kampanya kapsamında üye işyerlerinin Sipay cüzdan hesabına toplamda 3 bin TL yükleniyor.

'YENİ FIRSATLAR SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sipay Pazarlama ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Ulusoy, şunları söyledi: “Sipay olarak önceliğimiz her zaman yarının ödeme dünyasındaki ihtiyaçlara yanıt verebilen, gelecek ihtiyaçları öngörebilen, analiz eden ve bu doğrultuda harekete geçebilen çözümler geliştirmek. Bu bakış açısıyla bir yandan finansal teknoloji dünyasını uçtan uca kavrarken bir yandan da hayata geçirdiğimiz kampanyalarla hem kullanıcılarımıza hem de üye işyerlerimize fırsatlar sunmayı sürdürüyoruz. Üye işyeri kampanyamıza kısa sürede olan yoğun ilgiden son derece mutluyuz. Önümüzdeki günlerde de kullanıcılarımızın yeni ihtiyaçlarına hızla karşılık vereceğimiz çözümler geliştirirken, kampanyalarımızla da yeni imkânlar sunmaya devam edeceğiz.”