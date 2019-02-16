Goal'de yer alan habere göre Manchester United ve Bayern Münih, 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde tarihe geçen bir maç oynamış; Kırmızı Şeytanlar uzatma dakikalarında bulduğu 2 gol ile 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.

United aynı sezon Premier Lig ve FA Kupası'nda da zafere ulaşarak, tarihte üç kupayı aynı sezonda kazanan ilk İngiliz takımı olmuştu.

İki takımın efsane oyuncuları, hafızalardan silinmeyen maç ve Manchester United'ın "üçleme" yaptığı sezon anısına özel bir karşılaşma yapacak.Manchester ekibinin başında ise, bu başarının en önemli mimarı, efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson yer alacak.

2018 yılında yaşadığı sağlık sorunlarıyla futbolseverleri üzen Ferguson'un, tek maçlığına da olsa kulübüye dönecek olması olumlu bir etki yarattı.

Sir Alex, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı geçirdikten sonra sağlığına hızlıca kavuşmuş ve Manchester United maçlarını sık sık tribünden takip eder hale gelmişti.