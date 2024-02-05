Sıra dışı aşk: Bez bebekle evlenen kadının hikayesi
39 yaşındaki bir kadın, hayallerinin kocasını bir bez bebekte buldu. Peki, bu kararı nasıl aldı ve ne zaman evlendi? İşte, sizin için bez bebekle evlenen kadının hikayesi!
Bir insanın hayatında alacağı büyük kararlardan birisi de evliliktir. Bazı durumlarda bu karar alışılmadık olabilir, örneğin bir kadın, düğün töreni yaparak 18 Aralık 2021 yılında oyuncak bir bebekle evlendi. İşte, ailenin şu anki hayatı ve yaptıklarına dair diğer detaylar...
BU AŞK HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?
Meirivone Rocha Moraes adlı Brezilyalı kadın, bekar olmaktan yorulduğu için güvenilir ve sadık birisini arıyordu ancak böyle bir adam bulamadı. Bu konuda annesine şikayette bulundu ve annesi kızına yardım etmeye karar verdi. Meirivone'un annesi, onun için gerçek boyutlu bir bez bebek yaptı ve kadın, Marcelo adlı bez bebekle evlendi.
EBEVEYN DE OLDULAR
Çift, 2022 yılında ilk oğulları Marcelinho'yu kucaklarına aldı ve Meirivone, 23 Aralık 2023’te tekrar doğurdu. Doğumdan önce, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte cinsiyet açıklama partisi yaptılar.
Sosyal medyada yayınlanan bu videoda pembe duman havayı doldurdu ve kızlarının cinsiyeti açıklandı ancak Meirivone daha sonra ikiz doğurduğunu açıkladı.
ÇOCUKLARLA KİM İLGİLENİYOR?
Meirivone ve Marcelo'nun evinde bez bebek baba ve oyuncak çocuklar da dahil olmak üzere herkesin ebeveynlik görevlerini üstlendiği bir hayat yaşanıyor. Yakın zamanda ikizlerin doğmasıyla zorluklar arttı. Marcelo, zorluklara rağmen karısına yardım eli uzattı; banyo yaptırmak, yemek yedirmek ve çocukları uyutmak gibi görevler iki ebeveyn arasında paylaşıldı.
İKİZLERİN DOĞUMU HAYATLARINI ZORLAŞTIRDI
Büyüyen aile; yiyecekten giyeceğe, kiradan ilaca kadar artan masrafları da beraberinde getirdiği için bez bebek baba Marcelo biraz stres yaşadı. Ancak Meirivone, düğünlerinden bu yana Marcelo'nun evlerine sahip olma kararlılığıyla her gün internette özenle arama yaptığını ekliyor. Bu hayallerinin, iniş çıkışlara rağmen kendileri için iyi bir adım olduğunu düşünüyorlar.
YAŞADIKLARI BAZI DRAMATİK OLAYLAR
Meirivone, ilk çocukları Marcelinho'nun rehin tutulduğunu ve serbest bırakılması için fidye talep edildiğini iddia etti, ayrıca oturdukları bölgeye ilan astı. Kızları Marcelinho, kız kardeşinin doğum partisine katılırken sağ salim bulundu.
Meirivone ayrıca Marcelo'yu kendisini iki kez aldatmakla suçladı. Bunu bir arkadaşının kısa mesajından öğrendiğini aktardı. Tüm bu olaylara rağmen çift, her zamankinden daha da güçlü bir ilişkileri olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram