Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sıra dışı aşk: Bez bebekle evlenen kadının hikayesi

        Sıra dışı aşk: Bez bebekle evlenen kadının hikayesi

        39 yaşındaki bir kadın, hayallerinin kocasını bir bez bebekte buldu. Peki, bu kararı nasıl aldı ve ne zaman evlendi? İşte, sizin için bez bebekle evlenen kadının hikayesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir insanın hayatında alacağı büyük kararlardan birisi de evliliktir. Bazı durumlarda bu karar alışılmadık olabilir, örneğin bir kadın, düğün töreni yaparak 18 Aralık 2021 yılında oyuncak bir bebekle evlendi. İşte, ailenin şu anki hayatı ve yaptıklarına dair diğer detaylar...

        2

        BU AŞK HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?

        Meirivone Rocha Moraes adlı Brezilyalı kadın, bekar olmaktan yorulduğu için güvenilir ve sadık birisini arıyordu ancak böyle bir adam bulamadı. Bu konuda annesine şikayette bulundu ve annesi kızına yardım etmeye karar verdi. Meirivone'un annesi, onun için gerçek boyutlu bir bez bebek yaptı ve kadın, Marcelo adlı bez bebekle evlendi.

        3

        EBEVEYN DE OLDULAR

        Çift, 2022 yılında ilk oğulları Marcelinho'yu kucaklarına aldı ve Meirivone, 23 Aralık 2023’te tekrar doğurdu. Doğumdan önce, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte cinsiyet açıklama partisi yaptılar.

        4

        Sosyal medyada yayınlanan bu videoda pembe duman havayı doldurdu ve kızlarının cinsiyeti açıklandı ancak Meirivone daha sonra ikiz doğurduğunu açıkladı.

        5

        ÇOCUKLARLA KİM İLGİLENİYOR?

        Meirivone ve Marcelo'nun evinde bez bebek baba ve oyuncak çocuklar da dahil olmak üzere herkesin ebeveynlik görevlerini üstlendiği bir hayat yaşanıyor. Yakın zamanda ikizlerin doğmasıyla zorluklar arttı. Marcelo, zorluklara rağmen karısına yardım eli uzattı; banyo yaptırmak, yemek yedirmek ve çocukları uyutmak gibi görevler iki ebeveyn arasında paylaşıldı.

        6

        İKİZLERİN DOĞUMU HAYATLARINI ZORLAŞTIRDI

        Büyüyen aile; yiyecekten giyeceğe, kiradan ilaca kadar artan masrafları da beraberinde getirdiği için bez bebek baba Marcelo biraz stres yaşadı. Ancak Meirivone, düğünlerinden bu yana Marcelo'nun evlerine sahip olma kararlılığıyla her gün internette özenle arama yaptığını ekliyor. Bu hayallerinin, iniş çıkışlara rağmen kendileri için iyi bir adım olduğunu düşünüyorlar.

        7

        YAŞADIKLARI BAZI DRAMATİK OLAYLAR

        Meirivone, ilk çocukları Marcelinho'nun rehin tutulduğunu ve serbest bırakılması için fidye talep edildiğini iddia etti, ayrıca oturdukları bölgeye ilan astı. Kızları Marcelinho, kız kardeşinin doğum partisine katılırken sağ salim bulundu.

        8

        Meirivone ayrıca Marcelo'yu kendisini iki kez aldatmakla suçladı. Bunu bir arkadaşının kısa mesajından öğrendiğini aktardı. Tüm bu olaylara rağmen çift, her zamankinden daha da güçlü bir ilişkileri olduğunu belirtiyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        Bölge bölge hava durumu! 6 bölgede yağış var!
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Netanyahu'dan "kara saldırısı" sinyali
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Motosikletlilerin yol kavgası ölümle bitti!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr