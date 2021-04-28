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Sıra dışı bir sergi: Algoritmalar ve Bitkiler

28 Nisan tarihinden itibaren çevrimiçi olarak erişime açılan Algoritmalar ve Bitkiler sergisi zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz, selvi, ananas, lahana, avokado, nar gibi Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerin tıbbi görüntüleme cihazlarında gerçekleştirilmiş çekimlerini izleyicilerle buluşturuyor

Sıra dışı bir sergi: Algoritmalar ve Bitkiler

Siemens Healthineers Türkiye, bilim, sanat ve teknoloji arasında bağ kurarak sıra dışı bir sergi projesi gerçekleştiriyor: Algoritmalar ve Bitkiler!

28 Nisan tarihinden itibaren çevrimiçi olarak erişime açılan sergi, sanat tarihçisi Seda Yörüker küratörlüğü ve Prof. Dr. Ercan Karaarslan’ın danışmanlığında radyoloji uzmanları tarafından tomografi, emar (MR),mamografi makinelerinde çekimi yapılan bitkileri karşımıza çıkarıyor.

Algoritmalar ve Bitkiler adlı sergi zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz, selvi, ananas, lahana, avokado, nar gibi tümü Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerin tıbbi görüntüleme cihazlarında gerçekleştirilmiş çekimlerini izleyicilerle buluşturuyor.

1979 yılında Almanya'nın Erlangen kentinde üretimi gerçekleşen emar makinesinde ilk olarak dolmalık biber çekimi yapılması serginin tarihsel referansını oluşturuyor.

Dolmalık biber çekimi Erlangen'deki müzede yer alıyor ve dünyanın her yerinden izleyicilerle buluşuyor.

Bilimsel titizlik ile sanatsal yaratının bir arada işlediği çekim süreci hem tıp uzmanları hem de izleyiciler için bakmak, daha yakından bakmak, görmek, daha ötesini görmek gibi optik sorgulamalara kapı aralıyor.

Görüntüleme cihazları algoritmalarla çalışıyor. Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanmış bir yol ve izlenen işlem adımları söz konusu. Algoritmalar bu sergi vesilesiyle bu kez bitkilerin dünyasına bakmak için işliyor.

28 Nisan'da açılan online Algoritmalar ve Bitkiler sergisine, Türkiye'nin dört bir yanındaki radyoloji uzmanlarının çekimleriyle yeni eserler de eklenmeye devam ediyor.

Markanın Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, sergi hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor:

"Teknoloji, bilim ve sanat arasında bağ kurmak hedefiyle tasarladığımız sergide bitkilerin eşsiz dünyası radyologların gözünden adeta birer sanat yapıtına dönüşüyor. Değerli radyologlarımızla birlikte böyle heyecan verici bir projeyi gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

SERGİDEN ELDE EDİLEN GELİR KAÇUV ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYECEK

Sergi sonrasında radyoloji uzmanlarının gerçekleştirdiği bitki çekimleri dijital fotoğraf baskı olarak satışa sunulacak ve buradan elde edilecek gelir KAÇUV'un (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) tedavisi devam eden çocuklar ve aileleri için yürütülen çalışmalarını destekleyecek.

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