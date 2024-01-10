Sıra dışı biyolojik farklılıklar: Genlerin insanlarda yarattığı anomalilere inanamayacaksınız!
İnsan genetiği, doğanın en karmaşık şifrelerinden birisi sayılabilir. Genlerle geçen bazı özellikler dünya nüfusuna oranlandığında çok az insanda bulunabilir. Hiç genetik varyasyonlar sonucunda oluşan değişik anomalileri merak ettiniz mi? İşte sizin için, genlerin insanlarda yarattığı sıra dışı fiziksel özellikler...
Genetik kalıtım, sanıldığından daha karmaşıktır. İnsan özelliklerinin çoğu poligeniktir, yani her iki ebeveynden gelen birkaç genin birleşimiyle belirlenirler. Bazı özellikler ise genlerde yaşanan anomaliler sonucu ortaya çıkar ve nadir olarak görülür. İşte, genetik anomalileriyle öne çıkan bazı insanlar ve onların yorumları...
''Kirpiklerimde distikiyazisi mevcut, dikkatli bakarsanız üst üste 2 sıra kirpiğimin olduğunu göreceksiniz.''
''Arkadaşlarımın doğum lekeleri birbirini tamamlıyor.''
''Ne Avrupalı ne de Melanezyalıyım. Sarışın siyahiler diye bir şey var ve ben oyum.''
''İnsanlar gözümün photoshop veya lens olduğunu düşündüklerinde onlara çocukluk fotoğrafımı gösteriyorum.''
''İkizim İrlandalı ama ben değilim.''
''Şu beyaz kaşlı adam yazan bir kartvizit hazırladım. Nasıl, beğendiniz mi?"
''Büyükannem ve teyzem dışında ailemizin tüm üyeleri kızıl saçlı.''
''Gözlerim sürekli insanların dikkatini çekiyor ve sorunun ne olduğunu soruyorlar. Gözümde parçalı heterokromi var, yani irisimde 2 farklı renk var.''