Sıra dışı biyolojik farklılıklar: Genlerin insanlarda yarattığı anomalilere inanamayacaksınız!

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Genetik kalıtım, sanıldığından daha karmaşıktır. İnsan özelliklerinin çoğu poligeniktir, yani her iki ebeveynden gelen birkaç genin birleşimiyle belirlenirler. Bazı özellikler ise genlerde yaşanan anomaliler sonucu ortaya çıkar ve nadir olarak görülür. İşte, genetik anomalileriyle öne çıkan bazı insanlar ve onların yorumları...