Sıra dışı Cadılar Bayramı kostümleriyle bilinen Heidi Klum bu yıl E.T'ye dönüştü
Her yıl Cadılar Bayramı'nda hangi sıra dışı kostümü seçeceği merakla beklenen Heidi Klum, bu yıl E.T. görünümünü tercih etti
Heidi Klum, her yıl verdiği Cadılar Bayramı partisinde en dikkat çeken isim oluyor. Seçtiği sıra dışı kostümlerle artık Cadılar Bayramı'nda neye ya da kime dönüşeceği merakla beklenen 51 yaşındaki ünlü model, 1982 yapımı bilimkurgu filmi E.T'nin yaratığına dönüştü.
Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği ünlü filmin yaratığına dönüşürken ona, müzisyen eşi Tom Kaulitz de eşlik etti.
Her yıl olduğu gibi yine, New York'ta verdiği partinin yıldızı olmayı başaran Alman model Klum, 23 yıldır sıra dışı kostüm seçimleriyle hayranlarını şaşırtıyor.
İşte bugüne dek Heidi Klum'un kılık değiştirmelerinden birkaç örnek...
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