Sıra dışı Cadılar Bayramı kostümleriyle bilinen Heidi Klum bu yıl E.T'ye dönüştü

Heidi Klum, her yıl verdiği Cadılar Bayramı partisinde en dikkat çeken isim oluyor. Seçtiği sıra dışı kostümlerle artık Cadılar Bayramı'nda neye ya da kime dönüşeceği merakla beklenen 51 yaşındaki ünlü model, 1982 yapımı bilimkurgu filmi E.T'nin yaratığına dönüştü.