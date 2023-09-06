Sıra dışı vücut özelliklerine sahip 11 kişi
Yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada, bazı insanların eşsiz fiziksel özelliklerle doğması büyüleyici. Bu küçük farklılıklar, onları diğer insanlardan ayıran harika detaylar! İşte, günlük hayatta pek göremeyeceğiniz özelliklere sahip 11 kişi...
“Kolumda mükemmel kalp şeklinde bir çil var.”
“Her iki başparmağımda brakidaktili D tipi veya 'ayak parmakları' var.”
"Yakın zamanda bana, deriyi kaşıdıktan sonra dakikalar içinde döküntülerin ortaya çıkmasına neden olan dermatografi teşhisi konuldu."
“Kulağımın geri kalanı olmadan doğdum.”
"Annemde Raynaud hastalığı var; el veya ayak parmakları birdenbire uyuşup beyaza dönüyor."
“Yüzümün sadece sol tarafında sarı bir nokta var.”
"Yüzerken elim biraz 'budandı.'"
"Doğal olarak sivri kulaklarım var ve sağ kulağımda tuhaf bir nokta eksik."
“Bazen insanlar bir konuşmanın ortasında durup gözlerime bakıyorlar. Nedenini merak ediyorum."