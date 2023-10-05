Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray kazandı, sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta! UEFA ülke puanı sıralaması son durumu! 5 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        Sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta! UEFA ülke puanı sıralaması son durumu! 5 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada?

        Avrupa kupalarında ikinci hafta heyecanı dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başladı. Söz konusu turnuvada ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu 2. maçında deplasman karşı karşıya geldiği Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve tarihi bir zafere imza attı. Söz konusu galibiyet sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Perşembe günü oynayacakları maçlar öncesi sıralamada Türkiye'nin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa kupalarında bu kez sıra UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. hafta maçlarına geldi. Gün itibariyle Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Lugano, Fenerbahçe ise deplasmanda Spartak Trnava karşısında 3 puan arayacak. İşte, zorlu mücadeleler öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (4 EKİM 2023)

        1- İngiltere - 90.303

        2- İspanya - 76.864

        3- İtalya - 73.141

        4- Almanya - 71.195

        3

        5- Hollanda - 55.700

        6- Fransa - 53.831

        7- Portekiz - 48.982

        8- Belçika - 39.200

        4

        9- TÜRKİYE - 33.850

        10- İskoçya - 32.050

        11- Avusturya - 30.400

        12- İsviçre - 29.975

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        3 Ekim Salı: Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen

        6

        Konferans Ligi

        5 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen

        7

        Konferans Ligi

        5 Ekim Perşembe: Spartak Trnava - Fenerbahçe (22:00) Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var