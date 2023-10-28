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Dünyada yaşanabilecek tüm felaketlere dayanıp ayakta kalabilecek tek bir ağaç olsaydı, bu zeytin ağacı olurdu.

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MİTOLOJİDE ZEYTİN AĞACI VE ZEYTİNYAĞI Mısır inanç ve anlatılarına göre, Mısırlılar zeytinyağı üretimine Yunanlılardan bile önce başlıyor. Efsaneye göre evlilik tanrıçası Isis, günümüzden 6 bin yıl önce halka zeytin ağacı yetiştirmeyi ve verdiği ürünlerden faydalanmayı öğretiyor. Eski Yunan efsanelerine göre ise zeytin dalı, tanrıça Athena'yı Atina'nın koruyucusu yapmaya yardımcı oluyor.