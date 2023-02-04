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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerlediğini ancak NATO'ya girmek istemediğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor
AA

Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile AB tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun ikinci gününde açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin AB yolunda olduğuna dikkati çeken Vucic, "Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor. Sırbistan, askeri tarafsızlığını korumak ve güçlendirmek istiyor. Avrupa entegrasyonu ile Atlantik entegrasyonu arasında büyük bir fark var." dedi.

Vucic, iktidarda kalma uğruna asla müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, kendisi için önemli olanın Sırbistan'ın "hayatta kalması ve ilerlemesi" olduğunu söyledi.

Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girmesine engel olacaklarını ifade eden Vucic, bunu yapabileceklerine inandığını kaydetti.

SIRBİSTAN MECLİSİ'NDE GERGİNLİK

Sırbistan Meclisi'nde 2 Şubat sabah saatlerinden başlayan ve Kosova meselesi ile Fransız-Alman Planı'nın görüşüldüğü oturumda gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in söz aldığı sırada muhalefet milletvekilleri, usul kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Sırp liderin konuşmasını yarıda keserek "İhanet" ve "Kosova'yı vermeyiz" sloganları atmıştı.

İktidar milletvekillerinin olaya müdahale etmek istemesiyle Meclis'te gerginlik yaşanırken, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kısa süreli fiziksel müdahale yaşanmıştı.

Vucic, ülkesinin önünde zor bir dönemin olduğunu vurgulayarak, "Sırbistan müzakerelerden vazgeçmeyecek, Batı ile ilişkilerini koparmayacak ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacak." ifadesini kullanmıştı.

FRANSIZ - ALMAN PLANI

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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