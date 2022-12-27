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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Sırp ordusu ve polisine "hazır ol" emri

Kosova ile bir süredir gerginlik yaşayan Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ordu ve polise "hazır ol" emri verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Sırp ordusu ve polisine
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AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece itibarıyla ordu ve polise "hazır ol" emri verdiği bildirildi.

Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

AA'nın haberine göre; paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, "Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor." dedi.

"KOSOVA'DAKİ SIRPLARIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR"

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic'in polislere de "hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

Kosovalı Sırpların eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki olarak Kosova'nın kuzeyinde 10 Aralık'tan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Sırbistan'ın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından Kosova'nın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke karşı karşıya gelirken, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.

KOSOVA'DA MEDYA ÇALIŞANLARINA SALDIRI

Bu arada, Kosova'nın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Kosova Gazeteciler Derneği AGK), Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından "Klan Kosova" televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

Bunun, aralık ayı içerisinde Kosova'nın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinani'den oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı." ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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