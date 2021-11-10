Sırbistan'da Mladic protestosu 0:00 / 0:00

AA

Başkentte toplanan yüzlerce kişi, "Duvar resmi kaldırılmalı" yazılı dövizler taşırken bölgede üst düzey polis kordonu oluşturuldu.

Sivil polis tarafından gözaltına alınan Aida Corovic ve Jelena Jacimovic'in ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Bu arada toplanan kalabalığın tersine bir grup da Mladic'in "kahraman" olduğunu savunarak duvar resminin kaldırılmamasını istedi.

BAKANLIK, DUVAR RESMİNE SAHİP ÇIKTI

"Bosna Kasabı" lakaplı Mladic'in temmuzda çizilen duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) üyelerine karşı çıkan Sırbistan İçişleri Bakanlığı, polis güçlerini bölgede konuşlandırarak duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, duvar resminin kaldırılması durumunda meydana gelebilecek şiddet olaylarını engellemek adına söz konusu resmin korunması kararı alındığı ifade edildi.

YIHR temsilcileri de duvar resminin devlet koruması altına girdiğini söyledi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, duvar resminin kaldırılmasının iki yüzlülük ve kötü niyet taşıdığını savunurken Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic'ten ise henüz bir açıklama gelmedi.

MLADİC'İN MÜEBBET CEZASI ONANDI

Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.