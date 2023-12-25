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        Haberler BBC Dünya Sırbistan'da seçimlerde usulsüzlük iddiaları: Muhalif protestocular Belgrad Belediye Başkanlığı'na girmeye çalıştı

        Sırbistan'da seçimlerde usulsüzlük iddiaları: Muhalif protestocular Belgrad Belediye Başkanlığı'na girmeye çalıştı

        Sırbistan'da erken seçimin tekrarlanmasını isteyen protestocular başkent Belgrad'daki belediye binasını hedef aldı. Muhalifler neden sokakta?

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 25.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:46
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        Sırbistan'da seçimlerde usulsüzlük iddiaları: Muhalif protestocular Belgrad Belediye Başkanlığı'na girmeye çalıştı
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        Sırbistan’da erken seçimin tekrarlanmasını isteyen muhalif protestocular başkent Belgrad’daki belediye binasına girmeye çalıştı.

        İkinci parti konumundaki Sırbistan Şiddete Karşı İttifakı (SPN) taraftarlarının Pazar günü binayı hedef almasının nedeni ise dışarıdan kente seçmen taşındığın iddia edilmesi.

        Ülkede 17 Aralık’ta yapılan seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı.

        Muhalefet ise oyların yeniden sayılmasını talep ediyor.

        Oy satın alma ve önceden oy atılmış sandıklara ilişkin iddialar seçim gününden bu yana dile getiriliyor.

        Cumhurbaşkanı Vucic ise iddiaları "yalan ve saçmalık" olarak değerlendiriyor.

        SPN, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nden çok sayıda kişinin otobüslerle başkent Belgrad'a getirildiğini ve bu kişilerin "yasa dışı" şekilde oy kullandıklarını öne sürmüştü.

        SPN ittifakı liderleri Srdjan Milivojevic ve Vladimir Obradovic, Belgrad Belediyesi'nin kapısını açmaya çalıştı.

        Polis protestoculara karşı göz yaşartıcı sprey kullandı.

        Muhalefet liderleri, belediye binasının camlarını kıran kişilerin "ajan provokatör" olduklarını da iddia etti.

        Cumhurbaşkanı Vucic ise olaylar üzerine kameralar karşısına çıktı ve olayların arkasında yabancı ülkelerin olduğunu öne sürdü.

        Muhalefet ittifakının ismine gönderme de yapan Vucic , “Şiddete karşı mücadele yemini edenlerin gerçek serseri oldukları ortaya çıktı” dedi.

        Belgrad'da belediye başkanlığı binasıGetty Images

        250 üyeli Sırbistan Parlamentosu'nda, SNS liderliğindeki Sırbistan Durmamalı İttifakı 128, Sırbistan Şiddete Karşı İttifakı (SPN) 65, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) 18 milletvekili çıkardı.

        Seçimden bu yana başkentte sular durulmuyor.

        Muhalefet partilerinden yedi isim açlık grevi başlattı.

        Ülkedeki seçim kurulu 30 seçim noktasında yeniden seçim yapılmasını kararlaştırdı.

        Almanya hükümeti, Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen bir ülkedeki seçim hilesi iddialarının kabul edilemez olduğu mesajını verdi.

        2022’de yapılan parlamento seçimlerinde Vucic’in partisi iktidara geldikten sonra ilk kez çoğunluğu kaybetmişti.

        Vucic ülkedeki ekonomik durum ve Kosova başlıklarında kendi seçmeninde eleştiriliyordu.

        CRTA isimli oluşum ülke genelindeki seçim merkezlerinin yüzde 5’inde usulsüzlük iddiaları olduğunu kayda geçirdi.

        Son bir haftadır ülkede her gün olaysız protesto gösterileri düzenleniyordu.

        Pazar günü düzenlenen gösterilere ise polis ilk kez müdahale etti.

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