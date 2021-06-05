Sırbistan'ın Nis kentinde Türk vatandaşları için antijen test merkezi açıldı

AA

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkili sağlık kurumlarından onay alan test merkezine ev sahipliği yapan Bosphorus Otel’in sahibi Fevzi Şilik ile Nis şehrindeki yerel yetkililerin, "gurbetçi vatandaşlar" için büyük bir imkan sağladığını belirtti.

Merkezdeki ilk testi kendisinin yaptırdığını ifade eden Aksoy, "Merkez, geldikleri ülkede testini yaptırmamış veya testinin geçerlilik süresi dolan vatandaşlar için faydalı bir hizmet sunuyor. Bu hizmetten ben de faydalanmış oldum." dedi.

Otelin sahibi Şilik de 2 Haziran’da faaliyete geçen merkezde yapılan testlerin, Avrupa ülkelerine girişte de geçerli olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye seyahat eden vatandaşların yollarının üzerindeki otelde test yaptırabileceğini söyleyen Şilik, “Gurbetçi vatandaşlarımızı zor duruma sokmak istemiyoruz. Nis’e gidip test yaptırabilecekleri yerin konumunu bulmakla vakit kaybetmek yerine, testlerini bizde de yaptırabilirler.” diye konuştu.

Test sonuçlarının bir saat içerisinde hazır olduğunu aktaran Şilik, “Bizim için mühim olan burada o hizmeti vermek, onlara güven vermek, başladıkları yola devam etmelerini sağlamak.” dedi.

Avrupa’da dört kişilik bir ailenin PCR testi yaptırmasının, yaklaşık 600 avroya mal olduğuna işaret eden Şilik, söz konusu test merkezinde yapılan antijen ve antikor testlerinin ücretinin ise yaklaşık 20 avro olduğunu kaydetti.

Şilik, Avrupa’daki Türk vatandaşlarının en büyük sorununun, Türkiye’den dönüşte zorunlu olan 14 günlük karantina uygulaması olduğunu söyledi.

- Testler, sınırda antijen veya antikor testi isteyen tüm ülkelerde geçerli

Test merkezinin bağlı olduğu Human Polikliniği Müdürü Olivera Sindjelic ise Sırbistan Sağlık Bakanlığından antijen ve antikor testi uygulama konusunda onay aldıklarını anlattı.

Söz konusu testlerin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) onayladığı ekipmanla yapıldığını vurgulayan Sindjelic, “Yaptığımız testlerin sonuçlarını İngilizce ve Sırpça olmak üzere iki dilde yayımlıyoruz, testlerimiz QR koduna da sahip.” diye konuştu.

Sindjelic, "Merkezde test yaptıran yolcular, sınırda antijen veya antikor testi ibraz edilmesini talep eden tüm ülkelere giriş yapabiliyor." ifadelerini kullandı.