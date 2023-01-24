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Sırbistan lideri Vucic, Kosova meselesinde Fransız-Alman planını değerlendirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova meselesinde Fransız-Alman Planı olarak başlayan sürecin Kosova ile yeni müzakere şartlarına evirildiğini söyledi. Vucic, "Biz Kosova'nın Avrupa Konseyi, NATO gibi uluslararası kuruluşlara üye olmasına engel olamayız. Bunlar için bizden alkış da beklenmesin" dedi

Sırbistan lideri Vucic, Kosova meselesinde Fransız-Alman planını değerlendirdi
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AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisine Kosova meselesinde teklif edilen çözüm önerisini kabul etmemesi durumunda, üyelik sürecinin kesileceği, yatırımların geri çekileceği, Sırbistan’a ekonomik ve siyasi anlamda zarar verecek yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre; Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Kosova meselesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Geçen hafta AB, ABD, Almanya, Fransa ve İtalya tarafından kendisine yapılan teklifi değerlendiren Vucic, "Bana söylenen söz konusu planı (Fransız-Alman Planı) kabul etmem gerektiği oldu. Kabul edilmediği takdirde ilk olarak AB müzakere süreci kesilecek, ikinci olarak tüm yatırımlar ülkeden çekilecek. Üçüncü olarak da Sırbistan'a büyük zarar verecek ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanacak. Bunları onlar söyledi." dedi.

Vucic, Fransız-Alman Planı olarak başlayan sürecin Kosova ile yeni müzakere şartlarına evirildiğini belirterek, "Biz Kosova'nın Avrupa Konseyi, NATO gibi uluslararası kuruluşlara üye olmasına engel olamayız. Bunlar için bizden alkış da beklenmesin. Bizim yapabileceğimiz uzun süreli barış için aradaki güven seviyesini artırmaktır." diye konuştu.

Kosova'da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının öncelik olduğunun altını çizen Vucic, sorunların çözümünde rasyonel bir tutumun sergilenmediğini savundu.

Vucic, Sırbistan'ın AB yoluna devam etmesi gerektiğine işaret ederek, bu sabah yapılan hükümet oturumunda Sırbistan ve halkını korumak için "taktik hamlelere" karar verdiklerini aktardı.

Gelecek günlerin zorlu geçeceğini ifade eden Vucic, "Her durumda Sırp halkını koruyacağız. Bir taraftan yaptırım durumu var ki yatırımların çekilmesinden daha kötü bir yaptırım olamaz. Diğer taraftan da Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğini kabul etmek var. Açıkçası ben, eğer mümkünse anlaşma yolu için mücadele edeceğim." dedi.

Vucic, gelecek günlerde konuya ilişkin meclis gruplarıyla da görüşeceğini belirterek, "Nihai kararımı biliyorum ancak bu benim şahsi vereceğim bir karar değil. Sırbistan ve halkı karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman kazanmak için gerekirse istifa etmeye de hazır olduğunu söyleyen Vucic, "Ben ülkemin askeriyim, Sırbistan için yaşıyorum." ifadesini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GÖRÜŞMELERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda Fransız-Alman Planı olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "müzakereler için iyi bir temel" olarak nitelendirdiği planın, Sırbistan tarafından reddedildiğini bildirmişti.

AB yetkilileri, Fransız-Alman Planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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