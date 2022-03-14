"Sırbistan NATO’ya girmeyecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

"Sırbistan NATO’ya girmeyecek"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin NATO’ya üye olmayacağını söyledi

AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic "Sırbistan NATO’ya girmeyecek. Ülkemiz kendi hava sahasını korumaya devam edecek. Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "başkalarının" ülkeye getirebilecekleri şeylerden korktuğunu belirterek, "Kosova ve Metohiya'daki Sırpların arkasındayız." dedi.

Sırbistan’ın 3 Nisan’daki seçimlerde doğru kararı vereceğine emin olduğunun altını çizen Vucic, "Seçimler çocuk oyuncağı değil. Mevzu, birini sevip sevmemeniz değil. Mevzu, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alıp almak istemediğiniz." diye konuştu.

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan’da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için halkın 3 Nisan’da sandık başına gideceğini duyurmuştu.

Sırbistan’da yapılacak seçimlerde, iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisi'nin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i destekleyeceği belirtilmişti.

Sırbistan'da 2 Nisan 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vucic kazanmıştı.

Ülkede, Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan Vucic birinci çıkmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'dan 'Ukrayna'daki yabancı savaşçılar' açıklaması
DÜNYA Rusya'dan 'Ukrayna'daki yabancı savaşçılar' ...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Kahramanca direniyoruz
DÜNYA Zelenskiy: Kahramanca direniyoruz
Pentagon'dan Çin'e gözdağı
DÜNYA Pentagon'dan Çin'e gözdağı
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Rusya ve İsrail liderleri arasında görüşme
DÜNYA Rusya ve İsrail liderleri arasında görüşme
Cumhuriyetçiler İran ile nükleer anlaşmayı desteklemeyecek
DÜNYA Cumhuriyetçiler İran ile nükleer anlaşmayı ...
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'nükleer çatışma' uyarısı
DÜNYA BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'nükleer çatışma' ...
Son dakika: Bakan Akar, NATO toplantısına katılacak
DÜNYA Bakan Akar, NATO toplantısına katılacak
BM: Suriye'de tek yol siyasi çözüm
DÜNYA BM: Suriye'de tek yol siyasi çözüm
Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'tan son dakika açıklama
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Şansölye'den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.