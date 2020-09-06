UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci sınavında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'i

Tarihinde ilk kez karşılaşacağı Sırbistan'ı devirmek isteyen A Milli Takım, Macaristan yenilgisini de telafi etmenin peşinde. Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Çetin ve Mert Hakan Yandaş'ın forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Şenol Güneş'in Macaristan'a karşı sahaya sürdüğü 11'de önemli değişikliklere gideceğini açıkladı.

Güneş'in muhtemel 11'inin şu isimlerden oluşması bekleniyor: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Yusuf, Burak

Sırbistan'ın muhtemel 11'i: Dmitrovic, Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Djuricic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Savic, Tosic, Mitrovic