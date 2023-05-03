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Sırbistan ve Kosova, savaşta kaybolanların akıbetini birlikte araştıracak

Sırbistan ve Kosova’nın liderleri, 1998-99 yıllarında yaşanan savaştan bu yana kayıp olan insanları birlikte araştırma konusunda anlaştı.

Sırbistan ve Kosova, savaşta kaybolanların akıbetini birlikte araştıracak
BBC TÜRKÇE

Sırbistan ve Kosova, 1998-99 yıllarında yaşanan savaştan bu yana kayıp olan kişilerin akıbetini birlikte araştıracak.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin dün Brüksel’deki müzakerelerde vardığı anlaşmaya göre iki ülke, toplu mezarları bulmak için uydu görüntüleri, lazerli haritalandırma ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanacak.

İki ülke, Avrupa Birliği’nin (AB) başkanlığını yürüttüğü ortak bir komisyon kurarak birbirleriyle verilerini paylaşacak.

Taraflar arasında arabulucuk yapan AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, “Aileler 20 yıldır sevdiklerinin nerede olduğunu bilmeden, yas içinde yaşadı” dedi ve ekledi:

“Yakınlarının ve bütün toplumun, kayıpların başlarına neler geldiğini bilmeye hakkı var.”

Kosova ile Sırbistan arasındaki savaşta 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AB’ye göre 1621 kişinin ise akıbeti bilinmiyor.

Kayıpların önemli bir kısmını Kosovalı Arnavutlar oluşturuyor.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Arnavut olan Kosova, 2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmişti.

AB, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için girişimlerde bulunuyor.

Kosova’nın bağımsızlığını Türkiye, AB ve çoğu Batı ülkesi tanıyor, Sırbistan ve Rusya ise tanımıyor.

İki ülke Mart ayında ilişkilerini normalleştirme konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Fakat bazı konularda anlaşmazlıklar sürüyor.

Sırbistan, Kosova’daki Sırp azınlığın belediyelerinin bir belediyeler birliği kurmasına izin verilmesini talep ederken Kosova Başbakanı Kurti, bunun merkezi hükümetin etkisini azaltacağını öne sürerek karşı çıkıyor.

Kosova, Sırbistan'ı, ülkedeki Sırpların merkezi hükümete karşı çıkmalarını teşvik etmekle suçluyor.

Josep Borrell, dünkü müzakerelerde bu konu üzerinde uzlaşma çıkmadığını fakat tarafların görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Borrell, Sırp azınlığın yoğunlukta olduğu Kosova’nın kuzey bölgesinde gerilimin artırılmaması çağrısı yaptı.

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