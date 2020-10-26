Sirke, yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak veya salamura gibi koruyucu olarak kullanılan su, asetik asit ve doğal aromalar içeren kötü kokulu ekşi meyve suyudur. Bu meyve çoğu kez yoğun asitli meyvelerden üzüm veya elma vb. olmaktadır. Osmanlı kültüründen günümüze kadar süre gelen sirke birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmıştır. Günümüzde yaygın olan koronavirüs içinde sirke kullanımı artmıştır. Peki, sirke koronavirüse yakalanmayı önler mi? İşte yanıtı...

Sirke kullanımı COVID-19'a yakalanmayı önler mi?

Sağlık Bakanlığının resmi sitesi olan covid19.saglik.gov.tr adresinde yer alan bilgiye göre "Sirke kullanmanın COVID-19’dan korunmaya faydası olacağı düşünülmemektedir." denildi.

''Bağışıklığı güçlendiriyor''

Bir firma gıda mühendisi olan Seda Nur Demiralp de sirkenin antiseptik özelliğe sahip olduğu için koronavirüs nedeniyle çok fazla rağbet gördüğünü vurguladı.

Kimyasal madde yerine doğal fermantasyon sirkelerinin dezenfektan olarak kullanıldığına da işaret eden Demiralp, şunları kaydetti:

"Sirkenin bağışıklığı güçlendirdiği, yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Sirke, bağışıklığı güçlendirici, özellikle öksürük, grip, alerjik reaksiyonlara karşı vücudu desteklemektedir. Metabolizmayı güçlendirici etkileri var, bunu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan bir çalışma da desteklenmektedir. Sirkenin belli bir süreçte ve ölçülü kullanılması gerekmektedir. Zaten çoğunlukla direkt tüketilmiyor, suyla seyreltilerek tüketiliyor. Seyreltilerek kullanımlarda bir sıkıntı olmaz."